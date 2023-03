MoonSwatch Moonshine Gold | il lancio in quattro città del mondo 

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Life&People.it Omega x Swatch ha tenuto gli appassionati di orologi con il fiato sospeso fino all’ultimo e ha svelato solo ieri, a poche ore dal, le caratteristiche della versionedel suo. Guardando il video social pubblicato da Swatch solo poche ore prima della sua uscita, con una luna dorata nelle tipiche sfumature dell’orodi Omega, molti avranno fantasticato sull’aspetto del nuovo orologio lunare. Ancora una volta il celebre brand ha saputo sorprendere: la differenza dal modello base del Mission to the Moon sta unicamente in un solo elemento: la lancetta dei secondi rivestita in. Questa particolare lega d’oro, ispirata al colore della luna piena nel cielo notturno, è più chiara e resistente del classico ...