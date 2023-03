Monza | litiga con la compagna e aggredisce carabinieri intervenuti | arrestato 46enne

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Un, pluripregiudicato, è statocon l'accusa di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale. E' accaduto a Vimercate, in provincia diBrianza. Durante la notte tra sabato e domenica scorsi, i vicini di casa di una 54enne sono stati svegliati da urla e rumori provenienti dall'abitazione della donna; temendo che la situazione potesse degenerare, hanno chiamato i. All'arrivo, i militari di Bernareggio e Vimercate hanno trovato il compagno della 54enne in evidente alterazione psicofisica, hanno tentato di calmarlo, ma lui si è scagliato con violenza contro di loro. A quel punto lo hanno immobilizzato e

... Inzaghi chiede a Brozovic di blindare il secondo posto Dzekocon Onana e Inzaghi dopo lo ...45 Inter 1 Fine 0 Napoli Sabato 7 Gennaio 2023 - 20:452 Fine 2 Inter Sabato 14 Gennaio 2023 - ...Un curriculum criminale bello lungo, con una serie di reati tra furti, rissa e danneggiamento, malgrado la giovanissima età. A vantarlo è un minorenne di Agrate Brianza (e Brianza) che ha accumulato una condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione . Tra le tante accuse contro il minore c'è anche quella di aver tagliato un dito alla madre dopo una lite, utilizzando ......00 Auxerre - Lione 2 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 3 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Pisa - Venezia 1 - 1 CALCIO - SERIE A 15:00 Sampdoria - Bologna 1 - 2 18:00- ...

Monza: litiga con la compagna e aggredisce carabinieri intervenuti ... Gazzetta di Reggio

Avrebbe litigato con la compagna e si sarebbe scagliato contro i carabinieri giunti sul posto dopo una chiamata al 112. Arresto in flagranza di reato per un 46enne italiano, a Vimercate, lo scorso 5 ...Di seguito le pagelle dei toscani di Monza-Empoli a cura di Stefano Spinelli Perisan 6: in campo all’ultimo minuto al posto ...