Monica Perna | l’insegnante d’inglese vince il Mea Business Awards

(Di mercoledì 8 marzo 2023) È donna ed è italiana la vincitrice dei Meaper la categoria Best English Language Coaching Provider – Uae. Un nuovo importante riconoscimento per: era stata già inserita tra le 50 imprenditrici italiane che la World Entrepreneurs Day 2022 GammaDonna (associazione che da vent’anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico) ha definito le più innovative del 2022. Ora la sua accademia digitale Auge è stata riconosciuta come la migliore al mondo per l’insegnamento del Globish., English Coach italiana che rappresenta l’eccellenza del suo paese all’estero, nello specifico negli Emirati Arabi UnitiChi èè una giovane donna dalle origini ...

È donna ed è italiana la vincitrice dei Mea Business Awards per la categoria Best English Language Coaching Provider. L'accademia digitale AUGE di Monica Perna riconosciuta come la migliore al mondo per l'insegnamento del Globish. Era l'8 marzo del 1945 quando in Italia, nelle zone libere dalla guerra, veniva celebrata la prima Giornata. Lei è Monica Perna, English Coach italiana che rappresenta l'eccellenza del suo paese all'estero, nello specifico negli Emirati Arabi Uniti.

Dimostrazione che l'idea della giovane imprenditrice digitale è stata e continua ad essere vincente, il conseguimento del premio la rende, inoltre, insieme