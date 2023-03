Mondiali di Short Track, l’Italia in Corea del Sud per il podio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tra venerdì e domenica, il Mokdong Ice Rink di Seoul ospiterà i Campionati Mondiali di Short-Track. In vista del principale appuntamento della stagione 2022/2023, il direttore tecnico Kenan Gouadec, che sarà coadiuvato in Corea dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari, ha selezionato dieci atleti. In campo maschile, saranno della partita Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) Nel settore femminile, spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Le attenzioni saranno principalmente incentrate sulle tre staffette e su Pietro Sighel, vincitore del titolo continentale nei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tra venerdì e domenica, il Mokdong Ice Rink di Seoul ospiterà i Campionatidi. In vista del principale appuntamento della stagione 2022/2023, il direttore tecnico Kenan Gouadec, che sarà coadiuvato indagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari, ha selezionato dieci atleti. In campo maschile, saranno della partita Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) Nel settore femminile, spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Le attenzioni saranno principalmente incentrate sulle tre staffette e su Pietro Sighel, vincitore del titolo continentale nei ...

