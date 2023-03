Mondiale Endurance, calendario WEC 2023: le gare in programma (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il calendario WEC 2023 è finalmente ufficiale: le tappe in programma sono 8, di cui un prologo in quel di Sebring durante l’11 e il 12 marzo. Il Mondiale Endurance prende forma e da quest’anno ci sono una serie di novità importanti. Prima di tutto, l’approdo della Ferrari all’interno del mondo WEC con i seguenti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) IlWECè finalmente ufficiale: le tappe insono 8, di cui un prologo in quel di Sebring durante l’11 e il 12 marzo. Ilprende forma e da quest’anno ci sono una serie di novità importanti. Prima di tutto, l’approdo della Ferrari all’interno del mondo WEC con i seguenti ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteopittaccio : ANTEPRIMA #WEC 2023 Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot, Glickenhaus e Vanwall a caccia di Toyota. Apertissima la… - sportli26181512 : FIA Wec, il Mondiale Endurance arriva su Sky: il via a Sebring il 17 marzo: Venerdì 17 marzo bandiera verde a Sebri… - andreastoolbox : FIA Wec, il Mondiale Endurance arriva su Sky: il via a Sebring il 17 marzo #Wec, #FIA #il #Endurance #Mondiale ??????? - ilnautilus : Oleg Bocca entra a far parte del Team VSI nel Mondiale Endurance di Formula 4 - CasaleNews : @OlegBocca57 entra a far parte del Team VSI nel Mondiale Endurance di Formula 4 #RainbowTeam #CasaleMonferrato… -