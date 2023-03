“Molti tifosi dell’Eintracht saranno a Napoli nonostante il divieto”, Bild (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è creato un vero e proprio caso intorno alla partita di Champions tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte in programma per mercoledì 15 marzo. La decisione del Ministero dell’interno di vietare la trasferta ai tifosi tedeschi ha sollevato le critiche da parte del club della Bundesliga, ma anche da parte di alcuni politici tedeschi con una lettera inviata all’ambasciatore italiano per sottolineare l’ingiustizia di questa decisione che potrebbe ledere lo spirito sportivo e anche creare un pericoloso precedente. La decisione è stata presa dal Viminale dopo il consulto con l’Osservatorio secondo cui la gara è ad altissimo rischio di incidenti e di scontri tra i tifosi. Questa mattina però il quotidiano tedesco Bild lancia l’allarme: “Molti tifosi dell’Eintracht ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è creato un vero e proprio caso intorno alla partita di Champions tra ile l’Eintracht Francoforte in programma per mercoledì 15 marzo. La decisione del Ministero dell’interno di vietare la trasferta aitedeschi ha sollevato le critiche da parte del club della Bundesliga, ma anche da parte di alcuni politici tedeschi con una lettera inviata all’ambasciatore italiano per sottolineare l’ingiustizia di questa decisione che potrebbe ledere lo spirito sportivo e anche creare un pericoloso precedente. La decisione è stata presa dal Viminale dopo il consulto con l’Osservatorio secondo cui la gara è ad altissimo rischio di incidenti e di scontri tra i. Questa mattina però il quotidiano tedescolancia l’allarme: “...

