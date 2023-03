Modena-Belchatow oggi in tv: orario e diretta streaming semifinale andata Cev Cup maschile 2023 volley (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto per Valsa Group Modena-PGE Skra Belchatow, semifinale di andata della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I Canarini di Andrea Giani scendono sul campo di casa per conquistare un successo importante e fare un passo verso il passaggio del turno. La formazione polacca invece proverà a strappare punti per avvantaggiarsi in vista del ritorno davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria?? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 marzo al Palapanini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Modena-Belchatow della Cev Cup maschile 2023 di volley. SEGUI IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutto pronto per Valsa Group-PGE Skradidella Cev Cup2022/di. I Canarini di Andrea Giani scendono sul campo di casa per conquistare un successo importante e fare un passo verso il passaggio del turno. La formazione polacca invece proverà a strappare punti per avvantaggiarsi in vista del ritorno davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria?? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 marzo al Palapanini di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfidadella Cev Cupdi. SEGUI IL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unnuenwtohrva : RT @Federvolley: #CEVCupM ?? @GasSalesVolley oggi in trasferta contro il Roeselare, @modenavolley mercoledì ospita Belchatow ??Tutti i de… - karda70 : RT @Federvolley: #CEVCupM ?? @GasSalesVolley oggi in trasferta contro il Roeselare, @modenavolley mercoledì ospita Belchatow ??Tutti i de… - Federvolley : #CEVCupM ?? @GasSalesVolley oggi in trasferta contro il Roeselare, @modenavolley mercoledì ospita Belchatow ??Tut… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Cev M - Semifinali: Piacenza in Belgio senza Simon, Modena aspetta il Belchatow di Gardini - iVolleymagazine : Pallavolo Cev M - Semifinali: Piacenza in Belgio senza Simon, Modena aspetta il Belchatow di Gardini -