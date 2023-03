Mobilità docenti 2023, requisiti per chiedere passaggio di ruolo o cattedra. VIDEO GUIDA per compilare la domanda (Di mercoledì 8 marzo 2023) I requisiti richiesti per i passaggi di ruolo/cattedra sono indicati nell'articolo 4 del CCNI 2022/25. Vediamo quali sono, ricordando dapprima le date di presentazione delle domande di Mobilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Irichiesti per i passaggi disono indicati nell'articolo 4 del CCNI 2022/25. Vediamo quali sono, ricordando dapprima le date di presentazione delle domande di. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, precedenze e preferenze, le info utili. QUESTION TIME con Di Patre (Gilda) DIRETTA Giovedì 9… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023/24, rientro e restituzione al ruolo di provenienza: indicazioni - uil_rua : RT @scuolainforma: Mobilità docenti, come sono trattate le preferenze espresse contemporaneamente per posto comune e sostegno? Consigli uti… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023: in quasi tutte le fasi i trasferimenti non sono disposti sul 100% dei posti liberi - scuolainforma : Mobilità docenti, come sono trattate le preferenze espresse contemporaneamente per posto comune e sostegno? Consigl… -