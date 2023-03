Mobilità docenti 2023, precedenze e preferenze, le info utili. QUESTION TIME con Di Patre (Gilda) DIRETTA Giovedì 9 marzo alle 14:30 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola dedicati all’inoltro della domanda di Mobilità per il personale docente. Nuova puntata di QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola dedicati all’inoltro della domanda diper il personale docente. Nuova puntata di, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. L'articolo .

Mobilità 2023, ecco le scadenze per le domande di rientro dalle scuole italiane all'estero ... gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ... Le scadenze sono dunque queste: i docenti potranno presentare domanda fino al 18 aprile 2023 (i ... Mobilità docenti 2023: in quasi tutte le fasi i trasferimenti non sono disposti sul 100% dei posti liberi 22/23, 75% posti disponibili a.s.23/24 e 50% posti disponibili a.s.24/25 " Mobilità docenti 2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli La consulenza È ... Mobilità 2023 - 2024, come compilare la domanda senza commettere errori - RIVEDI LA DIRETTA Come abbiamo ampiamente trattato , da lunedì 6 marzo , si è partiti con la compilazione della domanda di mobilità docenti 2023/24. Ricordiamo tutte le scadenze: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023 , per il personale educativo dal 9 al 20 marzo , per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile . ... ... gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda dial predetto ... Le scadenze sono dunque queste: ipotranno presentare domanda fino al 18 aprile 2023 (i ...22/23, 75% posti disponibili a.s.23/24 e 50% posti disponibili a.s.24/25 "2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli La consulenza È ...Come abbiamo ampiamente trattato , da lunedì 6 marzo , si è partiti con la compilazione della domanda di2023/24. Ricordiamo tutte le scadenze: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023 , per il personale educativo dal 9 al 20 marzo , per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile . ... Mobilità docenti 2023, cosa è previsto per assunti da GPS e straordinario bis. Tutte le info Orizzonte Scuola