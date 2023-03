Mobilità docenti 2023: in quasi tutte le fasi i trasferimenti non sono disposti sul 100% dei posti liberi (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Mobilità del personale docente , che comprende i trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, viene disposta su posti e cattedre che risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche. Questi posti, quindi, non devono risultare occupati da docenti titolari nella scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladel personale docente , che comprende i, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, viene disposta sue cattedre che risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche. Questi, quindi, non devono risultare occupati datitolari nella scuola. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023: in quasi tutte le fasi i trasferimenti non sono disposti sul 100% dei posti liberi - scuolainforma : Mobilità docenti, come sono trattate le preferenze espresse contemporaneamente per posto comune e sostegno? Consigl… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Mobilità docenti 2023, allegati: prima si caricano e poi si associano alla domanda. Video guida e guida per immagini h… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] - orizzontescuola : Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] -