Mobilità docenti 2023: a chi si può chiedere il ricongiungimento (genitori, marito, figli), cosa scrivere nell’allegato, quanti punti dà [VIDEO] (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con l'avvio delle operazioni di domanda di Mobilità sono iniziati anche gli speciali in diretta di Orizzonte Scuola. Il 6 marzo, nel corso del tutorial per compilare l'istanza passo-passo, abbiamo riposto ad alcune domande in diretta. L'articolo Mobilità docenti 2023: a chi si può chiedere il ricongiungimento (genitori, marito, figli), cosa scrivere nell’allegato, quanti punti dà VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con l'avvio delle operazioni di domanda disono iniziati anche gli speciali in diretta di Orizzonte Scuola. Il 6 marzo, nel corso del tutorial per compilare l'istanza passo-passo, abbiamo riposto ad alcune domande in diretta. L'articolo: a chi si puòil),dà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023: a chi si può chiedere il ricongiungimento (genitori, marito, figli), cosa scrivere nell’alle… - zazoomblog : Mobilità docenti 2023: vincoli precedenze e titoli. Question Time con Frilli (Flc Cgil) DIRETTA Mercoledì 8 marzo a… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023: vincoli, precedenze e titoli. Question Time con Frilli (Flc Cgil) DIRETTA Mercoledì 8 marzo… - EdoArri : RT @G_Valditara: Ho incontrato il Ministro sloveno Darjo Felda e ho lanciato l’idea di un Tavolo congiunto per lo studio dell’Italiano in S… - AlBizzotto : RT @G_Valditara: Ho incontrato il Ministro sloveno Darjo Felda e ho lanciato l’idea di un Tavolo congiunto per lo studio dell’Italiano in S… -