Mixed by Erry – recensione del nuovo film di Sydney Sibilia

Mixed By Erry Quando una storia interessante e dal grande potenziale incontra un regista talentuoso non vi resta che andare al cinema. Mixed by Erri è la storia vera, romanzata, di un fenomeno tutto italiano degli anni 70. Una storia che il regista e sceneggiatore non conosceva da piccolo quando le musicassette pirata di Mixed by Erry le ascoltava, e proprio da quelle è partito per un viaggio a ritroso nella loro storia. Aiutato da Simona Frasca, autrice del libro che racconta la storia dei fratelli Frattasio, Sydney Sibilia ci racconta la storia dei re dei pirati padroneggiando ormai una cifra stilistica che si sposa perfettamente con una storia come questa. A Forcella, Napoli, vivono tre fratelli: Enrico, Peppe e Angelo Frattasio. Tre ragazzi figli della loro ...

