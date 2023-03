Mixed by Erry, quanto guadagnava con le cassette contraffatte (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mixed by Erry diretto da Sidney Sibilia ci racconta la parabola di Enrico Frattasio che, con l’aiuto dei fratelli, fondò un impero grazie al mercato della pirateria musicale. Le musicassette dei Frattasio sbarcarono in tutt’Italia. Questo permise a Mixed by Errry di guadagnare anche 150 milioni di lire alla settimana. Enrico Frattasio attraverso le bancarelle che vendevano i suoi prodotti costruì una piccola impresa. Mixed by Erry, anche se agiva al di fuori della legge, dava lavoro a circa 100 persone. Dopo aver comprato la strumentazione, con soldi presi in prestito, nei primi quindici giorni i fratelli Frattasio guadagnarono 13 milioni di lire, tutti al nero. Ma una buona impresa ha bisogno anche di investimenti, Enrico acquistò tecnologia avanzata e migliaia di ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023)bydiretto da Sidney Sibilia ci racconta la parabola di Enrico Frattasio che, con l’aiuto dei fratelli, fondò un impero grazie al mercato della pirateria musicale. Le musidei Frattasio sbarcarono in tutt’Italia. Questo permise aby Errry di guadagnare anche 150 milioni di lire alla settimana. Enrico Frattasio attraverso le bancarelle che vendevano i suoi prodotti costruì una piccola impresa.by, anche se agiva al di fuori della legge, dava lavoro a circa 100 persone. Dopo aver comprato la strumentazione, con soldi presi in prestito, nei primi quindici giorni i fratelli Frattasio guadagnarono 13 milioni di lire, tutti al nero. Ma una buona impresa ha bisogno anche di investimenti, Enrico acquistò tecnologia avanzata e migliaia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... snowsnowae : preparandomi per la mixed by erry guardazione il sonno mi sta divorando le carni ma devo resistere - Stefanofisicoit : Dal 2 marzo al cinema 'Mixed by Erry', il film di Sydney Sibilia sui fratelli Frattasio, i re della pirateria music… - unaltraodissea : Andando a fare Mixed by Erry guardazione in tutto questo - 4_muses : #CinemaESerieTv: #MixedByErry La pirateria è un reato, chi è nato nell'epoca delle VHS o dei noleggi ricorda perfe… - Voto10 : Mixed By Erry: con la nuova clip entriamo nel backstage del film -