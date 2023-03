Mixed by Erry, la scena post credits del film (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da qualche giorno è nelle sale Mixed by Erry, il nuovo film del regista Sydney Sibilia, che racconta la vera storia dei fratelli Frattasio e del loro percorso di successo a base di musicassette contraffatte. Una commedia con diverse gag ricorrenti, due delle quali trovano la loro risoluzione nella scena post credits, anzi per la precisione, due scene, che raccontiamo di seguito. Attenzione, seguono spoiler! Già all’inizio del film si parla di come i fratelli Frattasio recupereranno i soldi nascosti, con Enrico detto Erry che riceve la soffiata sul bottino celato sotto un campo da tennis, che loro potranno acquistare dopo dieci anni per recuperare i loro guadagni illeciti. Sulla carta un piano non particolarmente folle, se non fosse per un piccolo ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da qualche giorno è nelle saleby, il nuovodel regista Sydney Sibilia, che racconta la vera storia dei fratelli Frattasio e del loro percorso di successo a base di musicassette contraffatte. Una commedia con diverse gag ricorrenti, due delle quali trovano la loro risoluzione nella, anzi per la precisione, due scene, che raccontiamo di seguito. Attenzione, seguono spoiler! Già all’inizio delsi parla di come i fratelli Frattasio recupereranno i soldi nascosti, con Enrico dettoche riceve la soffiata sul bottino celato sotto un campo da tennis, che loro potranno acquistare dopo dieci anni per recuperare i loro guadagni illeciti. Sulla carta un piano non particolarmente folle, se non fosse per un piccolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... terrinsalamoia : Non vedo l’ora di guardare Mixed By Erry - soppyzz : mixed by erry - 2023 mi ha gasato: mi è piaciuto che sia stata fatta un'analisi più approfondita del fenomeno risp… - DonKalulu20 : Fantastico Mixed by Erry, lo consiglio - annacri_unina : RT @enmorlicchio: La rivista il Mulino: Mixed by Erry by Erry Morlicchio - cla_coppi82 : RT @MarikaSurace: 'Ma com'è che tien' 'a cassett' 'e Sanremo? Quello è iniziato ieri!' Che bel film che è Mixed by Erry, le cassette con le… -