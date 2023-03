Mixed by Erry e il Festival di Sanremo, Frattasio fa chiarezza sul mistero: “Una grossa bugia” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Angelo Frattasio, uno dei creatori del marchio Mixed by Erry ha fatto chiarezza su una “leggenda” legata al Festival di Sanremo. Frattasio ha smentito che la sua organizzazione avesse una talpa all’interno della Rai che gli passava in anticipo i le canzoni della kermesse canora. Le cassette timbrate da Erry con le compilation di Sanremo arrivavano sulle bancarelle in anticipo rispetto ai negozi di dischi, ma solo perché erano “molto organizzati”, spiega. Se avete vissuto i gloriosi anni ’80, sapete che, quando si avvicinava il Festival di Sanremo, i clienti delle bancarelle prenotavano la compilation della kermesse dal loro “rivenditore di fiducia”. In particolare quelle con il marchio ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Angelo, uno dei creatori del marchiobyha fattosu una “leggenda” legata aldiha smentito che la sua organizzazione avesse una talpa all’interno della Rai che gli passava in anticipo i le canzoni della kermesse canora. Le cassette timbrate dacon le compilation diarrivavano sulle bancarelle in anticipo rispetto ai negozi di dischi, ma solo perché erano “molto organizzati”, spiega. Se avete vissuto i gloriosi anni ’80, sapete che, quando si avvicinava ildi, i clienti delle bancarelle prenotavano la compilation della kermesse dal loro “rivenditore di fiducia”. In particolare quelle con il marchio ...

