Mixed by Erry | com’erano fatte le cassette pirata?

(Di mercoledì 8 marzo 2023)byracconta le vicende di Enrico Frattasio, detto, che negli anni ’80 costruì un impero con le sue musi, definite ‘falsi originali’ che invasero le bancarelle di Tutt’Italia. Ecco come eranolemarchiate dai fratelli Frattasio. La caratteristica delledi Enrico Frattasio era il timbrobysulla fascetta di carta interna, che era sempre colorato. In genere il marchio era rosso, ma si poteva trovare anche di colore verde. Una scritta avvertiva che lecon fascette fotocopiate non erano originali, ovvero erano un falso del falso. Sul fondo dell’audiocassetta, stampati, c’erano cuori ed altri simboli, che oggi si chiamerebbero ...

C'è grande attesa per il nuovo film del regista Sidney Sibilia. La pellicolabytratta la storia di Enrico Frattasio, detto, che negli anni ottanta creò un'impresa, ed un impero, grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e successivamente ...... il viaggio di Sam Mendes verso le ombre dell'infanzia e il dolore di sua madre Tra star e solidarietà, al via l'edizione 2023 del Bif&st Sydney Sibilia e il suo 'by': "I miei film Epici ...Creed III vicinissimo ai 4 milioni di euro. Segue a ruota The Whale. Sul podio anchebydi Sydney Sibilia. Aria fresca sui mercati orientali, che vedono in testa solo film ...

Mixed By Erry oggi, i fratelli Frattasio: Il vero prezzo lo hanno pagato le nostre famiglie Fanpage.it

«Anche io mi sento un po' come il mio Erry. Sono riuscito a fare il regista, pur essendo nato in un posto che non mi dava così tante possibilità per realizzare il mio sogno». È per le affinità con il ...