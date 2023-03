Miu Miu ci è mancato davvero tanto

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dall'estate del 2008 Miu Miu non ha più presentato le collezioni dichiaratamente menswear e tutti i suoi fan ne hanno sofferto particolarmente. Dalla stagione Fall Winter 2022, però, qualcosa è cambiato. Sarà perché ormai il concetto di moda maschile e femminile si è molto evoluto e le distinzioni nette non sono più così evidenti, ma la Signora Prada ha deciso di reintrodurre, a piccolissime dosi, alcune proposte uomo. In verità si tratta di look completamente unisex – concetto ben più radicato nell'estetica della designer che non può ridursi alla più recente fluidità di genere, quanto piuttosto a una reale intercambiabilità dei pezzi, senza alcuna soluzione di continuità, tra la donna e l'uomo. Ne sono una prova tangibile i parka multitasche o i pantaloni di pelle morbidi e con effetto used della stagione estiva verso la quale ci stiamo accingendo.