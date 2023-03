Mission: Impossible 7, dopo le prime proiezioni test il film "È ancora troppo lungo" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo il presidente di Paramount Global, Mission: Impossible 7 è ancora troppo lungo; le sue affermazioni arrivano dopo le prime proiezioni di prova. Nuove dichiarazioni dal presidente di Paramount Global hanno rivelato che al momento Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) è stato proposto ad alcuni spettatori con le prime proiezioni test, anticipando che la pellicola necessita ancora qualche modifica, essendo troppo lunga. Dato l'enorme budget in gioco evidenziato anche nel trailer, non sorprende una durata prolungata, legata, forse, alla presenza di alcune spettacolari ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo il presidente di Paramount Global,7 è; le sue affermazioni arrivanoledi prova. Nuove dichiarazioni dal presidente di Paramount Global hanno rivelato che al momento7 (- Dead Reckoning Part One) è stato proposto ad alcuni spettatori con le, anticipando che la pellicola necessitaqualche modifica, essendolunga. Dato l'enorme budget in gioco evidenziato anche nel trailer, non sorprende una durata prolungata, legata, forse, alla presenza di alcune spettacolari ...

