MINT cresce ancora con numeri da record e conferma lo stesso trend anche per il 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) - Dopo aver concluso il 2022 con una crescita del 34% ed una “Rule of 40” di oltre il 70%,affronta ilcon un piano di attacco volto are l'espansione; a gennaiosono state aperte le Sales Operations in UK, entro fine aprile verranno inaugurate quelle in Germania e per l'estate è previsto lo sbarco negli USA. Milano, 8 marzo, azienda tutta italiana, tra i top player mondiali nell'“Advertising Resource Management”, nel 2022 hato una crescitacon un ulteriore salto in avanti del 34% rispetto all'anno precedente e con un significativo risultato nella “Rule of 40”: oltre il 70%. I nuovi clienti disono aumentati di oltre il 25% nel corso del 2022 e provengono da Industry e ...