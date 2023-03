Ministero dell’Interno: Concorso per 16 Borse di Studio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Ministero dell’Interno ha appena indetto un Bando di Concorso per Conferimento di 16 Borse di Studio, per l’anno scolastico o accademico 2022-2023, riservato ai figli e agli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni. Bando di Concorso Indizione del Concorso e ripartizione delle Borse di Studio 1. E' indetto un Concorso, per titoli, per il conferimento di sedici Borse di Studio, per l'anno scolastico/accademico 2022-2023 ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilha appena indetto un Bando diper Conferimento di 16di, per l’anno scolastico o accademico 2022-2023, riservato ai figli e agli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni. Bando diIndizione dele ripartizione delledi1. E' indetto un, per titoli, per il conferimento di sedicidi, per l'anno scolastico/accademico 2022-2023 ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' ...

