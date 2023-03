@Mind, collaborazione pubblico-privato e Pnrr, strumenti fondamentali per crescita (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è tenuto ieri a Roma “Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @Mind per lo sviluppo del Sistema Paese”, l’evento organizzato da Federated Innovation @Mind, la rete di circa 40 imprese sorta a Milano nel distretto di Mind Milano Innovation District per creare progetti d’innovazione. Enti pubblici, imprese private, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti della Commissione Europea hanno aperto un dialogo su tematiche attuali quali l’innovazione a servizio del sistema Paese, la collaborazione pubblico-privato?e le possibili sinergie con il Pnrr. Il convegno è stato avviato a partire dal racconto dell’esperienza di Federated Innovation @Mind, nata nel 2021 all’interno di Mind e promossa da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è tenuto ieri a Roma “Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @per lo sviluppo del Sistema Paese”, l’evento organizzato da Federated Innovation @, la rete di circa 40 imprese sorta a Milano nel distretto diMilano Innovation District per creare progetti d’innovazione. Enti pubblici, imprese private, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti della Commissione Europea hanno aperto un dialogo su tematiche attuali quali l’innovazione a servizio del sistema Paese, la?e le possibili sinergie con il. Il convegno è stato avviato a partire dal racconto dell’esperienza di Federated Innovation @, nata nel 2021 all’interno die promossa da ...

