Minaccia americana. Biden fa razzia coi sussidi green, imprese in fuga dall'Europa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Volkswagen, Basf, Intel e altri valutano di fermare gli investimenti in Ue e dirottarli negli Usa. A rischio i due terzi delle batterie al litio. Preoccupata per l'auto, la Germania come al solito fa da sola e pensa a una tariffa speciale per l'energia industriale. Bruxelles lancerà il piano Net-Zero ma è già in grave ritardo Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 marzo 2023) Volkswagen, Basf, Intel e altri valutano di fermare gli investimenti in Ue e dirottarli negli Usa. A rischio i due terzi delle batterie al litio. Preoccupata per l'auto, la Germania come al solito fa da sola e pensa a una tariffa speciale per l'energia industriale. Bruxelles lancerà il piano Net-Zero ma è già in grave ritardo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GregPignataro : @effecibi @M_Dellorto @marcobiondo Sa, io non sono raffinato come tanti. La questione è molto più semplice, l'Occid… - idelpanta : @InfaustoSleali @rubio_chef Fammi capire, visto che stiamo parlando della minaccia americana a Iran, Russia e Cina:… - pietro_abelardo : @MarcoFattorini In questi paesi ex patto di Varsavia c’è un forte sentimento anti Russo. Questo giochino di prender… - magicaGrmente22 : presentato come al lavoro oggi, l'altro cinese, potenziale e a venire. ... Il primo è l'arruolamento di europei co… - MaselliCarlo : @ita789kid @giovamartinelli Vale la pena sfidare l'esplicita minaccia americana o è meglio non raccogliere e regola… -