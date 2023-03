Milano-Partizan Belgrado, l’EA7 prova ad allungare la striscia positiva (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano torna al Forum in Eurolega per affrontare il Partizan Belgrado nella seconda gara settimanale dopo avere battuto Valencia per la quinta vittoria consecutiva tenendo ancora viva la possibilità di una rimonta che fino pochi giorni fa sarebbe sembrata un esercizio di ottimismo estremo anche se Messina non la ritiene possibile. I serbi possono puntare InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 8 marzo 2023)torna al Forum in Eurolega per affrontare ilnella seconda gara settimanale dopo avere battuto Valencia per la quinta vittoria consecutiva tenendo ancora viva la possibilità di una rimonta che fino pochi giorni fa sarebbe sembrata un esercizio di ottimismo estremo anche se Messina non la ritiene possibile. I serbi possono puntare InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : Eurolega basket uomini. Milano, colpo in rimonta a Valencia. Bologna ko con il Partizan: playoff lontanissimi… - RedazioneLaNews : #Milano Olimpia-Partizan: divieto di vendita alcolici in centro a Milano (e al Forum) - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Milano, colpo in rimonta a Valencia. Bologna ko con il Partizan: playoff lontanissimi - kadei15 : RT @Eurosport_IT: VITTORIA MILANO, VIRTUS BOLOGNA KO ???? Milano batte Valencia e mantiene aperta la striscia di cinque vittorie consecutive… - infoitsport : Milano, colpo in rimonta a Valencia. Bologna ko con il Partizan -