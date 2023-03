Milano, Federico Cafarella investito e ucciso da bus: Procura apre inchiesta sull’autista per omicidio stradale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, Federico Cafarella investito e ucciso da bus: la Procura del capoluogo lombardo ha aperto un’inchiesta nei confronti dell’autista del mezzo per omicidio stradale. La tragedia è avvenuta ieri mattina, 7 marzo, alle ore 8:30 in via Padova all’altezza di via Cesare Arici, nei pressi del supermercato Conad che fa angolo. Federico Cafarella, di 25 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)da bus: ladel capoluogo lombardo ha aperto un’nei confronti dell’autista del mezzo per. La tragedia è avvenuta ieri mattina, 7 marzo, alle ore 8:30 in via Padova all’altezza di via Cesare Arici, nei pressi del supermercato Conad che fa angolo., di 25 ... TAG24.

