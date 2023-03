Milano, colpo in rimonta a Valencia. Bologna ko con il Partizan: playoff lontanissimi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vittoria in volata per l'EA7 che rimonta, passa alla Fontenta di Valencia e prosegue la caccia ai playoff, 84 - 88. Altra prova corale molto convincente dei campioni d'Italia ma è Napier la stella di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vittoria in volata per l'EA7 che, passa alla Fontenta die prosegue la caccia ai, 84 - 88. Altra prova corale molto convincente dei campioni d'Italia ma è Napier la stella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Articolo su 'Il Fatto' che denuncia il caro immobili di Milano con conseguente espulsione del ceto medio dal centro… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Milano, colpo in rimonta a Valencia. Bologna ko con il Partizan: playoff lontanissimi - Gazzetta_it : Milano, colpo in rimonta a Valencia. Bologna ko con il Partizan: playoff lontanissimi - Egysto : RT @AlessioColzani: ?? #MILANO DI #SANGUE. MA IL SINDACO #SALA COSA DICE? BATTA UN #COLPO! Immigrato arrestato dopo cinque rapine in pieno… - AlessioColzani : ?? #MILANO DI #SANGUE. MA IL SINDACO #SALA COSA DICE? BATTA UN #COLPO! Immigrato arrestato dopo cinque rapine in p… -