Milano, ancora violenze in zona Stazione centrale: nella notte due rapine in meno di mezz’ora (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuova notte di violenze nei pressi della Stazione centrale di Milano. Dopo la violenta rapina di lunedì 6 marzo, in cui un 23enne ha aggredito e rapinato otto persone, facendone finire sei in ospedale, nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo, intorno alle 2.30 del mattino, un 33enne originario del Bangladesh ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo ha spiegato agli agenti di essere stato assalito e derubato del portafoglio e del cellulare, oltre a essere stato preso a schiaffi e pugni da due uomini. Visitato sul posto dagli operatori del 118, l’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale e ha poi denunciato la rapina ai carabinieri. Ma venti minuti dopo, intorno alle 2.50 del mattino, un altro uomo 31enne originario del Camerun ha chiesto aiuto agli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuovadinei pressi delladi. Dopo la violenta rapina di lunedì 6 marzo, in cui un 23enne ha aggredito e rapinato otto persone, facendone finire sei in ospedale,tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo, intorno alle 2.30 del mattino, un 33enne originario del Bangladesh ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo ha spiegato agli agenti di essere stato assalito e derubato del portafoglio e del cellulare, oltre a essere stato preso a schiaffi e pugni da due uomini. Visitato sul posto dagli operatori del 118, l’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale e ha poi denunciato la rapina ai carabinieri. Ma venti minuti dopo, intorno alle 2.50 del mattino, un altro uomo 31enne originario del Camerun ha chiesto aiuto agli ...

