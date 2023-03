Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan-Vitor Roque, arriva l'assist della punta: 'Sono pronto per l'Europa': 'Mi sento pronto per giocare in Europa'… -

Anzi, probabilmente il miglior talento brasiliano del momento:Roque, classe 2005 dell'Athletico Paranaense e capocannoniere del Sudamericano Sub - 20 in Colombia; lì ilaveva mandato ...Dall'altra parte ile il campo: 'Leao non segna e non firma. Che problema'. Di spalla anche ... la prima pagina di 'Sport' è dedicata all'intervista esclusiva aRoque, talento brasiliano ......gli osservatori delerano in Colombia per il Sudamericano Sub - 20. Talenti da osservare e qualche nome da appuntarsi, con gli occhi puntati particolarmente sui gioielli del Brasile....

Milan-Vitor Roque, arriva l'assist della punta: 'Sono pronto per l ... Calciomercato.com

Calciomercato Milan, l'attività di scouting prosegue senza interruzioni. Ma sono diversi i profili segnalati da Moncada ...Nella rosa del Milan c'è un reparto con i riflettori puntati: a Firenze l'attacco non ha girato, e in generale Olivier Giroud - a rischio per la gara col Tottenham - non ha un'alternativa in grado di ...