Milan, ultima chiamata per Leao: 'E' ora di fare la differenza' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rafael Leao - Calciomercato.it'Mi aspetto che faccia il trascinatore, ha tutte le qualità per farlo - spiega l'ucraino, in una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - E' ora per lui di fare la ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rafael- Calciomercato.it'Mi aspetto che faccia il trascinatore, ha tutte le qualità per farlo - spiega l'ucraino, in una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - E' ora per lui dila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??? #TottenhamMilan, #Shevchenko sprona #Leao: 'Ora deve fare la differenza anche in Champions League' - kingzajn : ansietta per l’ultima partita di champions del milan gradirei una cosa indolore ma purtroppo - LucaManinetti : ??Ultime #Milan: Entrambi pronti per giocare. #Giroud titolare, Diaz dovrebbe partire dalla panchina ma l'ultima dec… - Janeosa : @Fletcher_Lynd nei primi 40 minuti dell’ultima puntata Mazzanti ha parlato per più di mezz’ora, solo lui, solo ed e… - confy83 : @Pep204 @sha_rin__ @MonicaRossoNera Visto come è finita l’ultima partita del Milan che ho guardato (sabato per inci… -