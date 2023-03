Milan, si ferma Messias: deve abbandonare il campo nella ripresa col Tottenham (Di mercoledì 8 marzo 2023) Problema per Junior Messias dopo 10' della ripresa di Tottenham-Milan: il brasiliano si è accasciato a terra tenendosi la coscia,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Problema per Juniordopo 10' delladi: il brasiliano si è accasciato a terra tenendosi la coscia,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, si ferma Messias: deve abbandonare il campo nella ripresa col Tottenham: Problema per Junior Messias dopo 10… - IRebell05 : RT @Boboj29: Bayern - Psg Tottenham - Milan La scelta e' presto fatta , mi guardo De Ligt che ferma Mbappe' , al diavolo il Milan, al dia… - Boboj29 : Bayern - Psg Tottenham - Milan La scelta e' presto fatta , mi guardo De Ligt che ferma Mbappe' , al diavolo il Mi… - rjollat : @IlCavour posso capire il napoli che perlomeno sta facendo una stagione clamorosa, ma sul milan non sono d’accordo.… - infoitsport : Tuttosport in prima pagina su Tottenham-Milan: 'Pioli-Conte, chi si ferma è perduto' -