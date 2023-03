Milan-Napoli 1-2 | Il Cholito trascina il Napoli | Gol & Highlights | Serie A Tim 2022 23

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il gol all’esordio in Champions League, Simeone decide la sfida di San Siro con una rete pesantissima, la prima in maglia…Guarda questo video su Youtube L'articolo1-2 Ilil: GolA Tim/23 proviene da JustCalcio.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - pisto_gol : #SerieA 1.Napoli 68.7% 2.Inter 54.6% 3.Milan 53% #PremierLeague 1.Arsenal 57.9% 2.ManchCity 64.7% 3… - anperillo : L’#Inter affonda a #Bologna. Il #Napoli ora è a ?1??8?? dalla seconda (o dalle seconde se #Milan e #Roma dovessero… - gippu1 : Italo Galbiati (1937-2023) impietrito in una delle foto più drammatiche della storia del #Milan, appena finito in B… - Luxgraph : Mourinho su Dybala:' A Roma non rinato, ma rinnovato. Ecco perché' -

Il presidente del Torino, Urbano Cairo , sposa la linea del proprietario del, Aurelio De Laurentiis , e di Gerry Cardinale , proprietario del: i fondi non devono entrare in questo momento nella media company della Serie A. 'Quando. nel 2021. c'era la possibilità ...... contro ildi Spalletti. Da allora 9 scene mute in serie A e un solo centro alla causa (nella finale di Supercoppa del 18 gennaio contro il). Insomma, il momento giusto per tentare il ...Il presidente di Rcs e del Torino, Urbano Cairo, sposa la linea del proprietario del, Aurelio De Laurentiis ,e di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, proprietario del: i fondi non devono entrare in questo momento nella media company della Serie A. "Quando nel 2021 c'...

TMW Radio - Marchetti: "Con una corsa punto a punto con il Napoli, il Milan avrebbe giocato... Milan News

La squadra di Spalletti è scesa in campo questa mattina al Konami Training Center per preparare la sfida contro l'Atalanta: problemi per Spalletti ...Marinelli per Spezia-Inter, La Penna dirigerà Milan-Salernitana, a Maresca e Fabbri invece Bologna-Lazio e Roma-Sassuolo. Prontera per Juve-Samp ...