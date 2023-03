Milan | Maldini | «Serve il bilancio stabile per crescere | sui risultati…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Paolo, dirigente del, nel pre partita della gara di Champions League contro il Tottenham Paoloha parlato ai microfoni di Prime Video prima di Tottenham-di Champions League. PAROLE – «Nell’era moderna se non hai unè difficile essere tra le prime quattro in Italia e le prime otto in Europa. Io parlo di calcio, di obiettivi, con un occhio al. Vorrei portare ilad avere ricavi superiori ma con risultati sportivi all’altezza del club». L'articolo proviene da Calcio News 24.