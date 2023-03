Milan, l’apertura di Vitor Roque: “Mi sento pronto per giocare in Europa” (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'obiettivo del Milan Vitor Roque ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso cui ha aperto ad un trasferimento in Europa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'obiettivo delha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso cui ha aperto ad un trasferimento in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucarellaAndrea : RT @PianetaMilan: .@acmilan, l’apertura di Vitor Roque: “Mi sento pronto per giocare in Europa” #SempreMilan #ACMilan #Milan #VitorRoque h… - PianetaMilan : .@acmilan, l’apertura di Vitor Roque: “Mi sento pronto per giocare in Europa” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - Fresatura_Bo : L'apertura del QS verso Tottenham-Milan: 'È una notte da Diavolo' - MilanPress_it : #Milan, l’apertura della Gazzetta: “Il re sei tu” - ParmaLiveTweet : L'apertura del QS verso Tottenham-Milan: 'È una notte da Diavolo' -