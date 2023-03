Milan | Kalulu | “Col Tottenham sarà decisiva la concentrazione”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “La Champions fa sempre brillare gli occhi da piccoli. E noi abbiamo approcciato le partite nella maniera migliore possibile. Mi aspetto a Londra una partita difficile. Sappiamo che serve un gol più dell’altro. Lafarà la differenza”. Lo ha detto Pierreai microfoni di Prime Video in vista della prossima sfida contro gli inglesi delnel ritorno degli ottavi di Champions League. “Fra di noi sappiamo che il ruolo del difensore è un po’ ingrato. Puoi fare una bellissima partita, puoi sbagliare una volta ed è come se sbagliassi tutta la partita. A questi livelli – aggiunge – devi solo dimostrare che sei uno che può aiutare a vincere. Io posso prendere gol, ma posso essere decisivo. È questo che fa la differenza”. “Alsono passati tantissimi difensori forti. Io provo a vedere tutti e a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - ZZiliani : Credo che il Milan con la difesa a tre #Kalulu, #Tomori e #Thiaw, aggressivi, forti nell'anticipo e fisicamente for… - Tutto_CalcioNew : #Kalulu, difensore del #Milan, ha parlato in vista della gara di questa sera contro il #Tottenham: le sue dichiaraz… - PianetaMilan : #TottenhamMilan , #Kalulu: 'Partita difficile. Serve un gol più di loro' #SempreMilan - infoitsport : Milan, Kalulu: “Col Tottenham decisivo un fattore, Pioli si informa di tutto” -

..., che ha dimostrato nel corso di questa stagione di essere uno dei giocatori su cui si può fare sempre affidamento e ora suona la carica in vista dell'impegno europeo. Il difensore delfa ...Commenta per primo Ilè pronto . Questa sera, a Londra alle ore 21, i rossoneri sfideranno il Tottenham di Antonio ... Ai microfoni di Prime Video , Pierreha voluto presentare così la sfida ...(3 - 4 - 2 - 1): Maignan;, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Kruni, Hernández; Brahim Díaz, Leão; Giroud. Ilriuscirà ad evitare la sconfitta Sì No View Results Loading ...

MILAN, KALULU: "COL TOTTENHAM MASSIMA CONCENTRAZIONE" - Sportmediaset Sport Mediaset

I rossoneri di Pioli vogliono entrare nelle prime otto d'Europa dopo undici anni, ma Antonio Conte è un ostacolo insidioso ...Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Tottenham-Milan di Champions: mister Stefano Pioli potrebbe lasciare fuori un titolarissimo.