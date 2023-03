Migranti,Pd - M5s - Avis: chiarire subito trasferimento bare da Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Avs, Pd e M5S, hanno chiesto alla presidenza di attivarsi con il governo per verificare quanto starebbe accadendo a Cutro riguardo alle bare delle vittime del tragico naufragio che starebbero per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Avs, Pd e M5S, hanno chiesto alla presidenza di attivarsi con il governo per verificare quanto starebbe accadendo ariguardo alledelle vittime del tragico naufragio che starebbero per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebyzappulla : RT @NFratoianni: A Pd e M5S dico che ci sono leggi infami da troppo tempo, contro i #migranti. Quando toccherà di tornare al governo, bisog… - XRPAnontech40 : @gildacana Se il Governo Meloni come dice il PD fa morire Migranti apposta, allora voi del PD e M5S che avete fatto… - XRPAnontech40 : @Virna25marzo Se il Governo Meloni come dice il PD fa morire Migranti apposta, allora voi del PD e M5S che avete fa… - XRPAnontech40 : @staisenzanuvole Se il Governo Meloni come dice il PD fa morire Migranti apposta, allora voi del PD e M5S che avete… - XRPAnontech40 : @Geronim22285766 Se il Governo Meloni come dice il PD fa morire Migranti apposta, allora voi del PD e M5S che avete… -