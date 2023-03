Migranti, Von der Leyen a Meloni: “Lavoriamo insieme, serve una soluzione europea” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Commissione Ue ha risposto alla lettera che la premier Giorgia Meloni ha scritto sul problema dei Migranti dopo il naufragio del 26 febbraio a Cutro, in Calabria. Lo dice una portavoce di Ursula von der Leyen. Nella lettera si riconosce il bisogno di trovare soluzioni a lungo termine sul problema delle migrazioni e di rinnovare gli sforzi comuni. La migrazione la si deve affrontare con un approccio totale, scritto nella missiva. Ovvero “combattendo i trafficanti, mettendo in campo i rimpatri per chi non ha diritto di restare, ma anche offrendo percorsi chiari per migrazioni sicure e legali“. Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen. Foto Ansa/Epa/Filippo AttiliMai più stragi di Migranti Si menziona poi il dovere morale di evitare tragedie come quella del naufragio a pochi metri ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Commissione Ue ha risposto alla lettera che la premier Giorgiaha scritto sul problema deidopo il naufragio del 26 febbraio a Cutro, in Calabria. Lo dice una portavoce di Ursula von der. Nella lettera si riconosce il bisogno di trovare soluzioni a lungo termine sul problema delle migrazioni e di rinnovare gli sforzi comuni. La migrazione la si deve affrontare con un approccio totale, scritto nella missiva. Ovvero “combattendo i trafficanti, mettendo in campo i rimpatri per chi non ha diritto di restare, ma anche offrendo percorsi chiari per migrazioni sicure e legali“. Giorgiacon Ursula von der. Foto Ansa/Epa/Filippo AttiliMai più stragi diSi menziona poi il dovere morale di evitare tragedie come quella del naufragio a pochi metri ...

