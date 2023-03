Migranti, una nuova legge del Regno Unito vuole cancellare il diritto di asilo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il governo britannico ha presentato un disegno di legge che prevede la detenzione e il rimpatrio automatico per i Migranti che arrivano via mare. Il piano ha sollevato molte critiche Leggi su wired (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il governo britannico ha presentato un disegno diche prevede la detenzione e il rimpatrio automatico per iche arrivano via mare. Il piano ha sollevato molte critiche

