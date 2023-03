Migranti: Silvestri, Salvini venga in Aula o è ammissione colpa (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Ieri Piantedosi è venuto in Aula e non ha chiarito le zone d'ombra che ci sono sulla vicenda della strage dei Migranti a Cutro. Ma in questa triste storia c'è un grande assente, ed è Matteo Salvini. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Ieri Piantedosi è venuto ine non ha chiarito le zone d'ombra che ci sono sulla vicenda della strage deia Cutro. Ma in questa triste storia c'è un grande assente, ed è Matteo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CapitanHarlok6 : RT @Franco32656300: ?? migranti come tema comune all’interno di un Consiglio europeo (cosa già avvenuta grazie al Presidente Conte) non pro… - Rosapeli1 : RT @Franco32656300: ?? migranti come tema comune all’interno di un Consiglio europeo (cosa già avvenuta grazie al Presidente Conte) non pro… - Franco32656300 : ?? migranti come tema comune all’interno di un Consiglio europeo (cosa già avvenuta grazie al Presidente Conte) non… -