Migranti: Schlein, 'Cdm a Cutro decisione tardiva dopo silenzio e assenza colpevoli' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - Il Cdm a Cutro è "una decisione tardiva dopo un silenzio colpevole e una assenza. C'è stata la presenza molto significativa del presidente della Repubblica ma non del governo e della Meloni". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - Il Cdm aè "unauncolpevole e una. C'è stata la presenza molto significativa del presidente della Repubblica ma non del governo e della Meloni". Lo ha detto Ellya SkyTg24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - Agenzia_Ansa : Schlein: 'Voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del reddito di cittadinan… - Gitro77 : I temi cruciali per la Schlein sono «la parità di genere nelle piazze Non una di Meno; le sardine; i friday for fut… - gabrielemazzar1 : RT @strange_days_82: Questo passaggio dell'intervento di Molinari è perfetto! Ha zittito tutto il pd! Alta scuola.???????? #Piantedosi #Schlein… - TV7Benevento : Migranti: Schlein, 'Cdm a Cutro decisione tardiva dopo silenzio e assenza colpevoli' - -