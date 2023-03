Migranti, Salvini: 'Non permetto a nessuno di offendere la Guardia Costiera' (Di mercoledì 8 marzo 2023) ''Voglio fare un saluto particolare non solo alla persona ma all'istituzione che è stata oggetto di attacchi figli di malafede e ignoranza, all'ammiraglio Nicola Carlone della Guardia Costiera. Loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) ''Voglio fare un saluto particolare non solo alla persona ma all'istituzione che è stata oggetto di attacchi figli di malafede e ignoranza, all'ammiraglio Nicola Carlone della. Loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Migranti, #Salvini: 'Piantedosi sostenuto al 100% dal governo, la squadra è compatta'. - Linkiesta : I Cinquestelle in aula chiedono dove sia #Salvini, ma dimenticano dov’erano loro Il dibattito sulle responsabilità… - diMartedi : Michele Santoro: 'Quando Salvini vede i migranti diventa un leone affamato che vede un gregge di pecore'… - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Occasione sprecata per #Piantedosi. La premier #Meloni vuole gestire la partita e domani a Cutro per il CdM deve mediare… - fcister69 : RT @ilruttosovrano: Quindi per Piantedosi è normale affermare che due navi della Guardia di Finanza rientrano in porto per le pessime condi… -