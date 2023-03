Migranti | naufragio Cutro | rintracciato e arrestato in Austria il quarto scafista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - fanpage : 'Mi sembra che questo naufragio abbia tirato fuori il peggio e il meglio di questo Paese. ‘Morite a casa vostra sen… - LaStampa : 'Tu non sei un carico residuo', la lettera di Luciana Littizzetto ai migranti vittime del naufragio - albertocaldana : RT @localteamtv: Crotone, le foto dei migranti morti nel naufragio appese lungo il perimetro esterno del palasport di Crotone #naufragio #c… - infoitinterno : Naufragio migranti a Cutro, recuperata salma giovane donna -

Tragedie dicome quella di Crotone non devono più ripetersi. Ne è convinta Giorgia Meloni, lo sostiene ...europea nella risposta alla lettera della premier scritta all'indomani deldi ...Il tema della serata non può non essere ancora ildi Cutro in cui 10 giorni fa hanno perso la vita oltre 70a pochi metri dalle coste della Calabria. Poche ore prima, il ministro ...L'uomo si è reso irreperibile dopo il. Secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l'...colui che 'abbandonava l'imbarcazione nei pressi della costa senza prestare soccorso ai'. ...

Migranti, il naufragio e le mail di Frontex. Come sono andate (davvero) le cose Nicola Porro

Tragedie di migranti come quella di Crotone non devono più ripetersi. Ne è convinta Giorgia Meloni, lo sostiene anche Ursula von der ...Lo zio del 15enne Azan, una delle vittime del naufragio, si è detto pronto a denunciare chi lo ha fatto imbarcare per l'Italia: "Non ho paura".