Migranti | Meloni vede Salvini e ' blinda' Piantedosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Procuratore di Crotone che indaga sulla strage di migranti è stato collaboratore di Meloni Il consulente della P… - davcarretta : La Commissione ha risposto alla lettera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui migranti riconoscendo la… - rulajebreal : Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti, ora il suo governo, lascia morire 63 afgani… - unoenessunoe : Attraversare la #Manica sarà un crimine per i #migranti. l'#Inghilterra è fuori dall'Europa ma ha stessa linea poli… - tisvampu : RT @SenatoreF: #piantedosi è degno solo di un governo #meloni liberticida dossier #migranti Fuori controllo scarsi risultati 70 e più mort… -

Suiciò che finora ha fatto Piantedosi non funziona L'Ue è a corto di idee sulle politiche migratorie. A rimetterci saranno le ong Strage di Cutro, Piantedosi in Parlamento: "Frontex non ha ...Con Salvini, a Palazzo Chigi,mette a punto le prime mosse di una strategia di lungo corso che il governo sta definendo sul dossier, a partire dal Cdm di giovedì che si terrà proprio ...... la premier Giorgiaha trascorso a palazzo Chigi una giornata al lavoro per preparare il Consiglio dei ministri suiche si terrà domani nella cittadina del crotonese teatro della ...

La mediocre informativa del ministro PIantedosi ha riproposto uno dei temi più complicati da maneggiare per la cultura sovranista: la gestione dei flussi migratori. Ci sono solo due alternative per la ...La presidente del Consiglio non cerca ancora lo scontro con la segretaria del Partito democratico. Si complimenta per la vittoria e subdolamente rivendica per sé il ruolo di underdog della politica. M ...