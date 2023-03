Migranti | Meloni | prossimo Consiglio Ue deve fare passi avanti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - rulajebreal : Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti, ora il suo governo, lascia morire 63 afgani… - rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - arch_passarella : RT @DomPer888: Ecco adesso è chiaro del perché il governo della Meloni ha fatto morire in mare quei 70 migranti tra bambini e adulti solo p… - ItalyNowadays : Meloni: 'Ue affronti il tema migranti dalla lotta ai trafficanti'. #Politica -

...arrivata da Ursula Von Der Leyen " in cui si conferma "un cambio di approccio sul tema dei"... Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle dichiarazioni ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in una dichiarazione alla stampa assieme al primo ministro olandese Mark Rutte."Domani terremo un Cdm a Cutro - ha ricordato - per affrontare ...Non sono ancora chiari i contorni del provvedimento suiche dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato per domani ...con la presidente del Consiglio Giorgia, ...

Michele Santoro si è scagliato contro Matteo Salvini durante la puntata de DiMartedì, in onda su LA7 e condotta da Giovanni Floris."Se il Consiglio dei Ministri a Cutro vuole avere senso deve abolire il Dl che rende più difficile i soccorsi in mare, il Dl sulle ...