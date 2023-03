Migranti: Magi, 'grazie Pd, anche altre opposizioni firmino pdl 'Ero straniero'' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Voglio dire grazie al Partito Democratico e alla segretaria Elly Schlein per aver sottoscritto la proposta di legge Ero straniero. Spero che anche le altre opposizioni firmino questa proposta di legge, perché è fondamentale fare fronte comune per cancellare una legge che ha provocato disastri, illegalità e marginalità e garantire finalmente vie legali e sicure di accesso nel nostro paese alle persone che scappano da fame e povertà”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “Ma anche per soddisfare un'esigenza che proviene dal mondo produttivo del nostro paese. E, soprattutto, per dare risposta alla richiesta di concretezza avanzata alle forze politiche dal Presidente Mattarella sul tema dell'immigrazione”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Voglio direal Partito Democratico e alla segretaria Elly Schlein per aver sottoscritto la proposta di legge Ero. Spero chelequesta proposta di legge, perché è fondamentale fare fronte comune per cancellare una legge che ha provocato disastri, illegalità e marginalità e garantire finalmente vie legali e sicure di accesso nel nostro paese alle persone che scappano da fame e povertà”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo. “Maper soddisfare un'esigenza che proviene dal mondo produttivo del nostro paese. E, soprattutto, per dare risposta alla richiesta di concretezza avanzata alle forze politiche dal Presidente Mattarella sul tema dell'immigrazione”, ...

