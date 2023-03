Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ricordo solo due 'posizioni politiche' della #Schlein. 1) I migranti sono COLPA DELLA LEGA perché il trattato di D… - Frances10067076 : RT @strange_days_82: Questo passaggio dell'intervento di Molinari è perfetto! Ha zittito tutto il pd! Alta scuola.???????? #Piantedosi #Schlein… - marcovecchi65 : RT @ChiodiDonatella: Qui c'è #Soumahoro che si preoccupa dei sopravvissuti al #naufragioCrotone che, secondo lui, si trovano a #Cutro'da no… - Giambat09149018 : RT @strange_days_82: Questo passaggio dell'intervento di Molinari è perfetto! Ha zittito tutto il pd! Alta scuola.???????? #Piantedosi #Schlein… - guglielmoenrico : RT @europaverde_it: La risposta della Lega di Salvini al naufragio di Cutro? Un calcio in faccia ai migranti! Vorrebbero introdurre ulterio… -

Non sono ancora chiari i contorni del provvedimento suiche dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato per domani ...tema c'è anche una proposta di legge dellache,...... di trasformarsi in un "leone affamato" quando vede iLa critica è assolutamente ... L'offensiva contro Piantedosi L'atto di accusa del giornalista non si è fermato al segretario dellae ...Una proposta di legge discriminante, sulla pelle deie non solo. L'accusa verso ladi Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde e Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari Costituzionali della ...

Migranti, Lega chiede di tornare a decreti sicurezza di Salvini Adnkronos

Michele Santoro si è scagliato contro Matteo Salvini durante la puntata de DiMartedì, in onda su LA7 e condotta da Giovanni Floris.(LaPresse) “La proposta portata in aula dalla Lega che prevede l'espulsione di chi ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi legati ...