Migranti | l’asse Meloni-Rutte | «Lotta ai trafficanti e difesa dei confini esterni» video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato un «lungo, proficuo, cordiale incontro bilaterale» quello che si è tenuto a Palazzo Chigi tra il premier Giorgiae il primo ministro olandese Mark, il quale si è detto particolarmente contento di trovarsi in visita dal primo presidente del Consiglio italiano donna nel giorno dell’8 marzo. Una circostanza cheha voluto sottolineare regalando aun mazzo di tulipani e mimose al momento del suo arrivo. Per il resto l’incontro, così com’è emerso dalle parole dei due leader, non ha conosciuto convenevoli: nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa, infatti, più volte i due leader hanno usato le parole «pragmatismo» e «concretezza» per sottolineare il comune approccio ai problemi e alle relative possibili soluzioni. L’incontro tra...