Migranti, la risposta di von der Leyen a Giorgia Meloni (Di mercoledì 8 marzo 2023) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha risposto con una lunga e articolata lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva scritto ai vertici delle istituzioni Ue a seguito del tragico naufragio di Migranti sulle coste della Calabria. Von der Leyen esordisce condividendo la tesi secondo cui l'immigrazione è un problema europeo che richiede soluzioni europee, e ricordando che questo è l'approccio del nuovo Patto su Immigrazione e Asilo, proposto dalla Commissione due anni e mezzo fa e bloccato in Consiglio Ue, che ora sarebbe essenziale far avanzare.I tre punti su cui agireLa presidente della Commissione sottolinea altri tre punti su cui si può e si deve agire da subito, parallelamente al lavoro per approvare il Patto: 1) lavorare con i paesi partner cruciali ...

