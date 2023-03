Migranti, il governo tira dritto. E spunta l’ipotesi “piano Sunak” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il governo non lascia, anzi raddoppia. Se qualcuno pensava che la tragedia di Cutro potesse trasformare in qualche modo la linea sui Migranti, probabilmente resterà deluso. Oggi infatti sia dal ministro Salvini che da diversi colleghi di governo, Meloni inclusa, arriva la conferma dell’obiettivo di sempre: lotta ai trafficanti di uomini, stop agli sbarchi illegali, difesa dei confini. Con un’idea che in questo momento sta balenando nella testa del leader leghista: quella di applicare anche in Italia il “piano Sunak” contro chi sbarca illegalmente. Le indagini Ovviamente il naufragio di Crotone tiene ancora banco nel dibattito politico. Le opposizioni puntano il dito contro il ministro Piantedosi, che però ha incassato la fiducia degli alleati di governo, e un’ombra ancora si staglia ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilnon lascia, anzi raddoppia. Se qualcuno pensava che la tragedia di Cutro potesse trasformare in qualche modo la linea sui, probabilmente resterà deluso. Oggi infatti sia dal ministro Salvini che da diversi colleghi di, Meloni inclusa, arriva la conferma dell’obiettivo di sempre: lotta ai trafficanti di uomini, stop agli sbarchi illegali, difesa dei confini. Con un’idea che in questo momento sta balenando nella testa del leader leghista: quella di applicare anche in Italia il “” contro chi sbarca illegalmente. Le indagini Ovviamente il naufragio di Crotone tiene ancora banco nel dibattito politico. Le opposizioni puntano il dito contro il ministro Piantedosi, che però ha incassato la fiducia degli alleati di, e un’ombra ancora si staglia ...

