Migranti, guardia costiera: mai sottratti al soccorso in mare (Di mercoledì 8 marzo 2023) commenta La guardia costiera sottolinea che non si è mai sottratta 'alla responsabilità del soccorso verso chi è in pericolo in mare, né mai si sottrarrà'. Questo un passaggio del messaggio inviato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 marzo 2023) commenta Lasottolinea che non si è mai sottratta 'alla responsabilità delverso chi è in pericolo in, né mai si sottrarrà'. Questo un passaggio del messaggio inviato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - rulajebreal : L’ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce della Guardia Costiera: «Salvavamo migliaia di vite e per noi era un… - patriziamolina : Ricordiamo che La Guardia di finanza fa riferimento al ministero dell'Interno, mentre la Guardia costiera è coordi… - FrancyCorreale : RT @EugenioCardi: #Piantedosi: 'Due navi della GDF sono state costrette a rientrare per le pessime condizioni del mare. Non c'erano critici… -