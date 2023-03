Migranti: Gozi, 'da Viminale superficialità e disumanità' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Viminale e Piantedosi in un crescendo di incongruenze e caos. Nessun rispetto per le vittime e per una tragedia come quella di Cutro. Ingiustificabile superficialità e disumanità”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “e Piantedosi in un crescendo di incongruenze e caos. Nessun rispetto per le vittime e per una tragedia come quella di Cutro. Ingiustificabile”. Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

