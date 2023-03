Migranti, governo lavora a dl: stretta su trafficanti ed espulsioni solo se sicure (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si lavora pancia a terra, con tanto di rinvio del preconsiglio dei ministri, fissato al pomeriggio di oggi e slittato a domani mattina alle 8.30. In vista del Cdm che si terrà domani a Cutro, dove la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sipancia a terra, con tanto di rinvio del preconsiglio dei ministri, fissato al pomeriggio di oggi e slittato a domani mattina alle 8.30. In vista del Cdm che si terrà domani a Cutro, dove la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - elio_vito : Il pasticcio del trasferimento a Bologna delle salme dei naufraghi morti a Cutro, annullato dopo le proteste, mostr… - ladyonorato : Intanto, il dibattito sull’accoglienza o meno dei migranti irregolari imperversa anche in UK, dove il governo… - Silla19841 : RT @elio_vito: Il pasticcio del trasferimento a Bologna delle salme dei naufraghi morti a Cutro, annullato dopo le proteste, mostra il pres… - CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: Governo Meloni pronto ad accogliere più migranti: corridoi umanitari, flussi più estesi, norme più semplici per chi vu… -